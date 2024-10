Quotidiano.net - Gli amici di Tel Aviv. Baku socio anti-Teheran. Silenzio (assenso?) di Riad

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ottaviani L’Iran perde un altro pezzo importante. E questa volta ha fatto tutto in casa. Esmail Qaani, capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione è sparito dal 4 ottobre. Secondo media arabi, ma anche per gli Stati Uniti è sospettato dal governo didi essere una spia del Mossad israeliano e di aver fornito informazioni utili a colpire lo scorso 27 settembre il leader di Hezbollah, Hassam Nasrallah, e il suo vice, Hashem Safieddine, pochi giorni dopo. Se così fosse, significa che Israele è riuscita a penetrare i gangli del potere iraniano. La Forza Quds è un’unità speciale che raccoglie informazioni militari all’estero. Praticamente, tiene i contatti non solo con i proxy direttamente dipendenti dall’Iran, ma con tutte le altre organizzazioni terroristiche, dalle milizie sciite fino ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese.