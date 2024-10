Secoloditalia.it - Gentiloni, estrema unzione al centrosinistra: “Non è competitivo per governare”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sembra un “ricordati che devi morire”. E meno male che si intitola “Festa dell’ottimismo” il forum del Foglio. Perché a gettare pessimismo sui presenti è intervenuto Paolo. Il tema centrale è la politica economica del governo. Inizia in modo soft riconoscendo a Cesare quel che è di Cesare. “Non solo l’Europa ma anche gli Stati Uniti, e in generale il mainstream internazionale si aspettava di peggio. E alcune scelte fatte dal governo sulle alleanze internazionali e la collocazione in Europa hanno in parte rassicurato”. Questo l’incipit del discorso dell”ex premier, Commissario europeo per l’Economia uscente, pronunciato al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.