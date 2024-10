Fonseca ‘divide’ il Milan in titolari e riserve: un caso e due punti interrogativi (Di sabato 12 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore del Milan, fa poco turnover e sta puntando su una formazione titolare tipo. Non sta considerando tanti giocatori Pianetamilan.it - Fonseca ‘divide’ il Milan in titolari e riserve: un caso e due punti interrogativi Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Paulo, allenatore del, fa poco turnover e sta puntando su una formazione titolare tipo. Non sta considerando tanti giocatori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - i dimenticati di Fonseca. C’è un caso tra loro davvero eclatante - Paulo Fonseca, allenatore del Milan, fa poco turnover e sta puntando su una formazione titolare tipo. Non sta considerando tanti giocatori. (Pianetamilan.it)

Milan - Fabio Capello contro Fonseca : noi sapevamo chi doveva battere i rigori… - La strategia L’ex allenatore rossonero ha, poi, lanciato un messaggio anche a Rafael Leao e lo ha preso come il punto di riferimento per quando si parla di giocatori che si accontentano. Un esempio? Uno comincia con la L… Questo, invece, il passaggio di Capello sul ruolo dell’ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic all’interno del club di via Aldo Rossi: Ibra ha il potenziale per fare il ... (Dailymilan.it)

Milan - Pochettino (ct Usa) : Fonseca - ma come fai con Pulisic? L’accusa - . it (@dailymilan. Milan, il commissario tecnico degli USA Mauricio Pochettino ha attaccato Paulo Fonseca per la gestione di Christian Pulisic. it) Milan, Pochettino (ct Usa): Fonseca, ma come fai con Pulisic? L’accusa LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. (Dailymilan.it)

Bufera Milan - che attacco a Fonseca : il messaggio è netto - Dobbiamo mandarli indietro nelle stesse condizioni in cui sono arrivati da noi”. USA, Mauricio Pochettino: “Sono preoccupato di come il Milan gestisce Pulisic” Mauricio Pochettino, fresco ct della Nazionale statunitense, ha infatti criticato Paulo Fonseca per la gestione di Pulisic: “Christian sta giocando nel Milan ogni minuto e sono un po’ preoccupato per questo. (Tvplay.it)