Farmaci salvavita 'bloccati' nel traffico: necessario l'intervento della Polizia

Furgone con Farmaci salvavita bloccato nel traffico folle di questi giorni, intervengono i poliziotti che riescono a scortarlo fino all'ospedale Manzoni di Lecco. È accaduto nella mattinata di venerdì 11 ottobre: la chiamata al 112 è giunta da Abbadia Lariana, dove un furgone che trasportava

Lecco - farmaci salvavita bloccati nel traffico : intervento record dei poliziotti per portarli in ospedale - Lecco, 12 ottobre 2024 – Quei farmaci salvavita dovevano assolutamente arrivare in ospedale a Lecco entro mezzogiorno. Servivano a un malato oncologico per sottoporlo a radioterapia durante un intervento chirurgico urgente. Tutti gli agenti di pattuglia della polizia stradale erano impegnati altrove, per gestire l'emergenza viabilistica e non hanno potuto aiutarlo. (Ilgiorno.it)

