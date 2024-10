Sport.quotidiano.net - Fano pronto al debutto. Il Babbucce al "Mancini"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) IlCalcio (foto il portiere Giulini) debutta questo pomeriggio davanti ai suoi tifosi affrontando alle 15 allo stadio "" (ingresso gratuito) con l’Adcper la seconda giornata del campionato di Terza Categoria, Girone B. Dopo la vittoria in trasferta contro la Virtus Castelvecchio nella prima giornata la squadra fanese è chiamata a ripetersi contro una squadra attrezzata. "Non conoscendo i nostri avversari – ha detto alla viglia del match mister Luca Spendolini – dobbiamo fare forza solo sulla nostra qualità ". E di qualità ce n’è tanta in casa fanese, anche se per la gara odierna il tecnico dovrà fare a meno di qualche elemento fondamentale. Oltre al senegalese Niang, all’ultimo momento è venuto a mancare anche Fabio Bianchi che nell’ultimo allenamento di giovedì ha riportato una leggera distrazione muscolare che lo costringerà a stare fermo per qualche giorno.