PISA – Fabbri e Macchi ad Internet Festival, Mazzeo: "Esempio per i più giovani". Gli azzurri Fabbri e Macchi a Internet Festival, i campioni toscani protagonisti della manifestazione di scena a Pisa. Protagonisti di 'Sport ai tempi dei social media'. Con Leo Fabbri e Filippo Macchi, insieme Giulia Pisani e Veronica Maffei Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: Grazie a Filippo Macchi, Giulia Pisani, Leonardo Fabbri e Veronica Maffei. Una bellissima discussione su sport, social network e salute mentale. Campioni nello sport ed esempi per i più giovani". Leonardo Fabbri, 27 anni, di Bagno a Ripoli, vicecampione del mondo 2023, oro europeo 2024, quinto alle Olimpiadi di Parigi, vincitore Diamond League 2024 con 22.98, nuovo record italiano nel peso.

