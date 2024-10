Enzo Paolo Turchi esplode contro Helena Prestes al Grande Fratello: “Devi stare zitta!” – VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Scintille nella Casa del Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi accusa Helena Prestes: ecco cosa è successo. L'articolo Enzo Paolo Turchi esplode contro Helena Prestes al Grande Fratello: “Devi stare zitta!” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Enzo Paolo Turchi esplode contro Helena Prestes al Grande Fratello: “Devi stare zitta!” – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Scintille nella Casa delaccusa: ecco cosa è successo. L'articoloal: “!” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Caos al Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi furioso urla contro Helena Prestes : “Devi stare zitta - non sei all’altezza” - Al Grande Fratello l'inaspettata sfuriata di Enzo Paolo Turchi contro Helena Prestes: "Devi stare zitta, io ho sessantaquattro anni di carriera". Il video della scenata del coreografo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo sclera contro Helena : “Sei una concorrente poco intelligente - devi stare zitta” - Tu non puoi proprio dire “faccio le coreografie”, tu non puoi neanche dire “buongiorno ” sulla danza! Eh ma questa mi dice che le devo dare coraggio, ma che ti devo dare coraggio sulle coreografie?? A quel punto a cercare di sedare gli animi è intervenuta Shaila Gatta: Ma in realtà ti ha detto tu le hai dato coraggio… Enzo Paolo non ha accettato questa spiegazione: No amore mio, lei ha ... (Isaechia.it)

