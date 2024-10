Liberoquotidiano.it - Elodie? "Spacco frontale e slip" sul palco: caos totale a Tale e quale show | Video

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unain, sensualissima, suldi. Ovviamente, non stiamo parlando della "originale" ma della sua bravissima (e sensualissima) sosia, Giulia Pinna, influencer romanissima proprio come la Di Patrizi. Applausi a scena aperta alnt vip di Rai 1 condotto da Carlo Conti: "Uno, due, tre, alza / Il volume nella testa", canta Giulia/sulle note del super-tormentone Bagno a mezzanotte, uno dei brani simbolo non solo del canzoniere della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ma di tutto il pop da classifica italiano del 2023 e non solo. Abito lungo con spaccatura abissale sul davanti, stivali neri ai piedi, chioma fluente e movenze feline, la Pinna conquista il pubblico in sala e a casa. Tanti i complimenti sui social, sia per l'interpretazione vocale sia per quella del personaggio.