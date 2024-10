Eliot e la modernità in cui ci troviamo a naufragare (Di sabato 12 ottobre 2024) Chi ci viene in soccorso, dopo una zufolante stagione di pace, come dice Riccardo III, per farci capire il momento in cui ci troviamo? Come capire questo spazio e questo tempo che sono a metà tra una stabilità liberaldemocratica che si credeva infinita nella terra piatta della fine della storia, e un nuovo inizio che, come sempre, viene annunciato da cannoni che ci richiamano al piano, per dirla con Thomas Mann, ovvero alla realtà? “Qual è quella città sulle montagne / Che si spacca e si riforma e scoppia nell’aria violetta / Torri che crollano / Gerusalemme Atene Alessandria / Vienna Londra / Irreali”. Forse è ancora T.S. Eliot a racchiudere nei suoi versi la modernità in cui ci troviamo costantemente a naufragare. Una modernità che si manifesta come trionfale crisi permanente. Un tempo in cui “non riuscivano a trovare un sostituto per il senso”. Ilfoglio.it - Eliot e la modernità in cui ci troviamo a naufragare Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Chi ci viene in soccorso, dopo una zufolante stagione di pace, come dice Riccardo III, per farci capire il momento in cui ci? Come capire questo spazio e questo tempo che sono a metà tra una stabilità liberaldemocratica che si credeva infinita nella terra piatta della fine della storia, e un nuovo inizio che, come sempre, viene annunciato da cannoni che ci richiamano al piano, per dirla con Thomas Mann, ovvero alla realtà? “Qual è quella città sulle montagne / Che si spacca e si riforma e scoppia nell’aria violetta / Torri che crollano / Gerusalemme Atene Alessandria / Vienna Londra / Irreali”. Forse è ancora T.S.a racchiudere nei suoi versi lain cui cicostantemente a. Unache si manifesta come trionfale crisi permanente. Un tempo in cui “non riuscivano a trovare un sostituto per il senso”.

