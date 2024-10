Drammatica scoperta nel B&b: 44enne pontino trovato morto. La Procura ha aperto un’inchiesta (Di sabato 12 ottobre 2024) Una tragica scoperta quella che hanno fatto i proprietari di un bed & breakfast a Latina: il corpo senza vita di un uomo di 44 anni è stato ritrovato nella camera che occupava. Le circostanze del ritrovamento hanno sollevato molti interrogativi, portando all’intervento immediato dei Carabinieri per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Allarme Dato dai Gestori della Struttura Nel primo pomeriggio di ieri, sono stati i gestori della struttura ricettiva, situata lungo la strada statale Pontina, nei pressi di Borgo Isonzo, a scoprire il corpo dell’uomo. Preoccupati dal suo prolungato silenzio, i responsabili hanno deciso di controllare la camera e, dopo la macabra scoperta, hanno allertato immediatamente il numero unico d’emergenza 112. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente ore prima. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Una tragicaquella che hanno fatto i proprietari di un bed & breakfast a Latina: il corpo senza vita di un uomo di 44 anni è stato rinella camera che occupava. Le circostanze del ritrovamento hanno sollevato molti interrogativi, portando all’intervento immediato dei Carabinieri per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Allarme Dato dai Gestori della Struttura Nel primo pomeriggio di ieri, sono stati i gestori della struttura ricettiva, situata lungo la strada statale Pontina, nei pressi di Borgo Isonzo, a scoprire il corpo dell’uomo. Preoccupati dal suo prolungato silenzio, i responsabili hanno deciso di controllare la camera e, dopo la macabra, hanno allertato immediatamente il numero unico d’emergenza 112. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente ore prima.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scompare durante un’immersione con il marito - poi la scoperta choc : “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. Ma gli amici hanno un’altra versione - Era un’esperta subacquea, sapeva esattamente cosa stava facendo”. Dopo giorni di intense ricerche, la terribile scoperta: i suoi resti sono stati ritrovati nello stomaco di uno squalo catturato da un pescatore nel vicino Timor Est. “Probabilmente ha avuto qualche tipo di problema medico in acqua“, ipotizza Sass. (Ilfattoquotidiano.it)

“Mi hanno operato”. Peppe di Napoli dell’Isola dei Famosi - l’intervento dopo la scoperta del tumore - Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!!”. Poi c’è stato l’intervento e il pescivendolo ex naufrago dell’Isola ha voluto rassicurare i fan. L’annuncio di Peppe Di Napoli dell’Isola dei Famosi: “Sarà lunga” Peppe Di Napoli, operazione dopo la ... (Caffeinamagazine.it)

Aprono il supermercato - poi la terribile scoperta : cosa hanno trovato nel congelatore - I dipendenti del supermercato, quando hanno aperto il negozio lo scorso martedì mattina, 10 settembre 2024, hanno fatto una macabra scoperta. . Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, a seguito di una segnalazione, non potevano credere ai loro occhi. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fuori dal carcere dopo 52 anni: condannato a 4 ergastoli, ora accade l’inaspettato Leggi anche: ... (Tvzap.it)

“L’hanno trovata”. Caso Pierina Paganelli - il colpo di scena nelle indagini : la scoperta che può cambiare tutto - La scientifica ha anche sequestrato un paio di occhiali da lavoro con lenti trasparenti, gli stessi che il presunto killer avrebbe indossato durante l’assassinio della donna. Importante svolta nelle indagini di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini ad ottobre 2023. C’è un uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, pochi istanti dopo l’omicidio di Pierina, che avrebbe ... (Caffeinamagazine.it)