Cosa fa Lazada, l'ecommerce del sud-est asiatico a caccia del lusso italiano

La piattaforma di Singapore apre le porte ai brand italiani ed europei con un canale dedicato al lusso per conquistare 300 milioni di clienti entro il 2030

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia «Si è conformato ai gusti extralusso della compagna» - ecco cosa ha fatto - Cosa hanno fatto Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Ecco cosa leggiamo su Chi circa l’arrivo di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia alle prove di Ballando con le Stelle: «Scende prima lei, che si infila di corsa nel portone, Madonia parcheggia e poi la segue». Aspre critiche per Angelo Madonia, che viene accusato di esser ormai plagiato dalla vicinanza della nuova fidanzata Sonia Bruganelli. (Donnapop.it)

Il lusso è in crisi. E c'entra qualcosa Donald Trump - “Oltre ai fattori noti, fra i quali la minore capacità di spesa della classe media, e due guerre in corso, le incertezze congiunturali che stanno frenando i consumi dei beni di lusso non riguardano... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Malpensa : stroncato contrabbando di orologi di lusso. Cosa c’entra una base militare Usa (che non sapeva nulla dei traffici) - In sintesi gli orologi di lusso, accompagnati da false fatture estere, venivano introdotti in territorio nazionale attraverso l'aeroporto di Malpensa formalmente assoggettati al regime doganale del "Transito Comunitario", ovvero senza applicazione di dazi e Iva, in quanto ufficialmente destinati ad una base militare americana (totalmente estranea alla vicenda) su suolo italiano, che gode dunque ... (Ilgiorno.it)