Conte vuole un terzino, due nomi in pole. Tre azzurri potrebbero salutare a gennaio. La situazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tecnico prepara cambiamenti importanti per gennaio Notizie calcio Napoli. Antonio Conte è pronto a ridisegnare il suo Napoli in vista della sessione di mercato di gennaio. L'allenatore ha individuato nuovi obiettivi per rinforzare le fasce, mettendo gli occhi su Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona e Junior Dina Ebimbe dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tchatchoua ha impressionato per l'ottimo inizio di stagione con il Verona, e il suo cartellino è valutato intorno ai 12 milioni di euro. Dina Ebimbe, talentuoso 23enne francese, potrebbe essere un altro tassello importante per le corsie esterne del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per portare almeno uno dei due giocatori all'ombra del Vesuvio. TchatchouaSimeone, Raspadori e Folorunsho in bilico Mentre si pensa agli acquisti, in casa Napoli si valutano anche alcune cessioni.

Calciomercato Napoli - a gennaio nuovo rinforzo per la difesa di Conte dalla Serie A - Il calciomercato Napoli è stato senza dubbio quello più animato della sessione estiva, in Italia e non solo, ma il club azzurro potrebbe essere pronto a regalare ad Antonio Conte […]. Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, la società partenopea sarebbe al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Antonio Conte già a gennaio. (2anews.it)

Napoli punta a rinforzarsi : obiettivi di mercato e strategia di Conte per gennaio - . Il Napoli guarda avanti con fiducia, cercando di consolidare la propria leadership in classifica sotto la guida di Antonio Conte. it. La squadra partenopea intende accumulare punti preziosi prima dei match più impegnativi previsti a novembre. ’estate di acquisti ben riusciti, il club resta. (Dailynews24.it)

Napoli - Conte ha chiesto il primo acquisto per gennaio. Ecco chi sarà - Primi movimenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli, attualmente primo in classifica, sta già lavorando per la prossima sessione invernale di calciomercato. com. L'articolo Napoli, Conte ha chiesto il primo acquisto per gennaio. La priorità è dunque un giocatore che possa alternarsi con Mathias Olivera sulla fascia sinistra, e all’occorrenza coprire anche l’out destro. (Napolipiu.com)

Conte sul mercato del Napoli - apprezzamento per la coerenza ma con qualche ritardo : obiettivo Ebimbe per gennaio - Al termine della sessione estiva di calciomercato, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso il suo giudizio sul lavoro svolto dalla società, elogiando gli sforzi del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna. . it. il tecnico, il mercato è stato “coerente”. (Dailynews24.it)