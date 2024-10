Colpo sventato dalla chiamata dei residenti: un arresto, in due riescono a fuggire (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato arrestato dalla Polizia di Stato a Benevento un 41enne albanese, irregolare nel territorio nazionale, che nella tarda sera di ieri si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione nonché di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Alle ore 20:00 circa, nel corso di specifici servizi predisposti per la prevenzione dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, personale della Squadra Mobile individuava due persone con il volto travisato da un passamontagna che si aggiravano furtivamente tra le abitazioni di un complesso abitativo sito nella parte bassa della città, non lontano dallo stadio “Vigorito. Anteprima24.it - Colpo sventato dalla chiamata dei residenti: un arresto, in due riescono a fuggire Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato arrestatoPolizia di Stato a Benevento un 41enne albanese, irregolare nel territorio nazionale, che nella tarda sera di ieri si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione nonché di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Alle ore 20:00 circa, nel corso di specifici servizi predisposti per la prevenzione dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, personale della Squadra Mobile individuava due persone con il volto travisato da un passamontagna che si aggiravano furtivamente tra le abitazioni di un complesso abitativo sito nella parte bassa della città, non lontano dallo stadio “Vigorito.

