Cina | annunciata introduzione di misure fiscali incrementali per sostenere l’economia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Laintrodurra’ un pacchetto dimirate nel prossimo futuro per stimolare, ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze Lan Fo’an durante una conferenza stampa. Il pacchetto include un aumento del tetto del debito relativamente su larga scala in un’unica soluzione per sostituire i debiti nascosti esistenti dei governi locali e aiutare a ridurre i loro rischi di indebitamento. Il ministro ha affermato che l’aggiustamento contro-ciclico non riguarda solo politiche che stanno gia’ attraversando le procedure decisionali rilevanti, ma anche altri strumenti politici in considerazione, come l’emissione di debito e l’aumento del deficit. Resta ancora un notevole margine per la finanza centrale cinese per emettere debiti e ampliare il deficit, ha detto.