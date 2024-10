Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. La strategia

(Di sabato 12 ottobre 2024), nondel Genoa: Moncada mantiene viva anche la pistadal Chelsea. Lama non: la dirigenza delmantiene in cima alla lista dei desideri anche il centrocampista in uscita dal Chelsea– pallino di Geoffrey Moncada da mesi – che potrebbe rappresentare un’operazione low cost già anche per la sessione invernale di. Ladei rossoneri sarebbe, infatti, quella di provare un’offensiva per un prestito a gennaio. Sì, perché il giocatore ha voglia di cambiare aria, visto che al Chelsea non riesce a trovare spazio nelle gerarchie di mister Enzo Maresca. Dall’inizio di stagione, infatti, il centrocampista ha collezionato solamente una frazione di gara in Carabao Cup. Zero, invece, i minuti disputati in Premier League.