Brembo fa shopping Rilevata per 370 milioni la svedese Öhlins Racing

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un sacrificio necessario per mettere a segno la maggiore acquisizione della sua storia. Dopo l’addio a Pirelli, della quale una settimana fa aveva venduto sul mercato il 5,58%,bussa alla porta di Tenneco – società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management – e si compra l’intero capitale di, aziendache opera nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Il corrispettivo è 405di dollari (circa 370di euro) in assenza di cassa o debito finanziario, dato che l’operazione sarà pagata dal gruppo bergamasco utilizzando la liquidità disponibile. Il closing è atteso all’inizio del 2025, dopo il via libera dell’Antitrust. Positiva la reazione di Piazza Affari, con il titolo che ha chiuso in rialzo del 4,9% a 10,2 euro.