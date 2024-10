Bramante ospita Recanati. Un’altra gatta da pelare (Di sabato 12 ottobre 2024) B Interregionale. Oggi alle 18 al PalaMegabox il Bramante ospita Porto Recanati. "Gara difficile – dice il dirigente Fabio Lanci – loro sono una delle candidate alla vittoria finale ed il roster costruito lo dimostra, il fulcro è rappresentato dall’ala argentina Gamazo ben spalleggiato da Mancini e Caverni che può fare la differenza. Completa il roster Ciribeni vecchia conoscenza delle giovanili Vuelle". Il calendario non è stato benevolo col Bramante che nelle prime 4 giornate l’ha messo di fronte a 4 compagini di alto livello e, in questo momento, i pesaresi sono ancora alla ricerca della miglior amalgama. "Non tragga in inganno il fatto che poco è cambiato in termini di roster dalla passata stagione – spiega Lanci -, ma l’inserimento di Rinaldi, unico acquisto, ha bisogno ancora di tempo e le dinamiche di gioco sono ancora in evoluzione. Sport.quotidiano.net - Bramante ospita Recanati. Un’altra gatta da pelare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) B Interregionale. Oggi alle 18 al PalaMegabox ilPorto. "Gara difficile – dice il dirigente Fabio Lanci – loro sono una delle candidate alla vittoria finale ed il roster costruito lo dimostra, il fulcro è rappresentato dall’ala argentina Gamazo ben spalleggiato da Mancini e Caverni che può fare la differenza. Completa il roster Ciribeni vecchia conoscenza delle giovanili Vuelle". Il calendario non è stato benevolo colche nelle prime 4 giornate l’ha messo di fronte a 4 compagini di alto livello e, in questo momento, i pesaresi sono ancora alla ricerca della miglior amalgama. "Non tragga in inganno il fatto che poco è cambiato in termini di roster dalla passata stagione – spiega Lanci -, ma l’inserimento di Rinaldi, unico acquisto, ha bisogno ancora di tempo e le dinamiche di gioco sono ancora in evoluzione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bramante in casa con Matelica. Loreto domani ospita Civitanova - La testa è andata subito alla seconda sfida: "Abbiamo voltato subito pagina e da martedì in palestra abbiamo ripreso a lavorare duro, come abbiamo sempre fatto in questo mese e mezzo, analizzando i nostri errori, ma senza fasciarci la testa e cercando di imparare da quello che non è andato". Onestamente, c’è veramente poco da salvare della nostra prestazione d’esordio, se non la voglia di non ... (Ilrestodelcarlino.it)