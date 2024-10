Boeing taglia 17mila posti di lavoro, rischia perdite fino a 5 miliardi di dollari (Di sabato 12 ottobre 2024) Boeing sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia. A seguito di uno sciopero durato settimane, l’azienda ha annunciato il taglio di 17mila posti di lavoro, equivalente al 10% della sua forza lavoro globale. Le difficoltà finanziarie potrebbero portare perdite fino a 5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, oltre a un potenziale declassamento del rating creditizio. Ed è solo l’inizio. Dopo lo sciopero arrivano i licenziamenti La decisione di Boeing di ridurre il personale arriva come parte di un piano di ridimensionamento drastico. Il CEO Kelly Ortberg, insediato ad agosto con l’obiettivo di rilanciare l’azienda, ha giustificato questa mossa affermando che si tratta di un adeguamento alla “realtà finanziaria” che Boeing deve affrontare. Il ridimensionamento include non solo operai, ma anche dirigenti e manager, in un tentativo di contenere i costi. Quifinanza.it - Boeing taglia 17mila posti di lavoro, rischia perdite fino a 5 miliardi di dollari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia. A seguito di uno sciopero durato settimane, l’azienda ha annunciato il taglio didi, equivalente al 10% della sua forzaglobale. Le difficoltà finanziarie potrebbero portarea 5dinel terzo trimestre del 2024, oltre a un potenziale declassamento del rating creditizio. Ed è solo l’inizio. Dopo lo sciopero arrivano i licenziamenti La decisione didi ridurre il personale arriva come parte di un piano di ridimensionamento drastico. Il CEO Kelly Ortberg, insediato ad agosto con l’obiettivo di rilanciare l’azienda, ha giustificato questa mossa affermando che si tratta di un adeguamento alla “realtà finanziaria” chedeve affrontare. Il ridimensionamento include non solo operai, ma anche dirigenti e manager, in un tentativo di contenere i costi.

