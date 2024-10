Basket - "DR1" maschile. Libertas cerca il riscatto (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima gara casalinga, domani, alle 18, alla palestra di San Concordio, per la Libertas che ospita Wolf Pistoia. I biancorossi arrivano dalla sconfitta esterna di misura sul parquet dell’Ineos Manufacturing Sei Rose, da dove sono usciti battuti per 56-55. I ragazzi di Piochi (foto), hanno giocato una buona partita, contro un roster competitivo che, alla fine, ha avuto la meglio. Hanno provato a rimanere in partita fino alla fine, provando ad allungare nella fase centrale del match; ma Rosignano è, comunque, sempre rimasto attento e guardingo e, nel finale, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Anche gli avversari arrivano dalla sconfitta interna contro la Cerretese per 61 a 64 e, per questo, sarà una gara ancora più avvincente. Sport.quotidiano.net - Basket - "DR1" maschile. Libertas cerca il riscatto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima gara casalinga, domani, alle 18, alla palestra di San Concordio, per lache ospita Wolf Pistoia. I biancorossi arrivano dalla sconfitta esterna di misura sul parquet dell’Ineos Manufacturing Sei Rose, da dove sono usciti battuti per 56-55. I ragazzi di Piochi (foto), hanno giocato una buona partita, contro un roster competitivo che, alla fine, ha avuto la meglio. Hanno provato a rimanere in partita fino alla fine, provando ad allungare nella fase centrale del match; ma Rosignano è, comunque, sempre rimasto attento e guardingo e, nel finale, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Anche gli avversari arrivano dalla sconfitta interna contro la Cerretese per 61 a 64 e, per questo, sarà una gara ancora più avvincente.

