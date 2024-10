Ballando con le stelle, perché Francesco Paolantoni è a rischio (Di sabato 12 ottobre 2024) Prime sfide serie per Francesco Paolantoni, amatissimo comico napoletano che si trova ad affrontare un ostacolo inaspettato nella sua partecipazione a Ballando con le stelle, in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Non si tratta di una difficoltà legata alla danza, ma di un problema di salute che lo ha costretto a rivedere la coreografia per la terza puntata del programma, insieme con la sua insegnante e partner di ballo, Anastasia Kuzmina. Ad annunciarlo sono stati i interessati attraverso un video postato sui social, dove hanno informato i fan della situazione delicata che stanno vivendo. perché Francesco Paolantoni è a rischio Nel video pubblicato su Instagram, è proprio Anastasia Kuzmina a prendere per prima la parola, rivelando che Francesco Paolantoni non è in grado di allenarsi come vorrebbe. Dilei.it - Ballando con le stelle, perché Francesco Paolantoni è a rischio Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prime sfide serie per, amatissimo comico napoletano che si trova ad affrontare un ostacolo inaspettato nella sua partecipazione acon le, in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Non si tratta di una difficoltà legata alla danza, ma di un problema di salute che lo ha costretto a rivedere la coreografia per la terza puntata del programma, insieme con la sua insegnante e partner di ballo, Anastasia Kuzmina. Ad annunciarlo sono stati i interessati attraverso un video postato sui social, dove hanno informato i fan della situazione delicata che stanno vivendo.è aNel video pubblicato su Instagram, è proprio Anastasia Kuzmina a prendere per prima la parola, rivelando chenon è in grado di allenarsi come vorrebbe.

