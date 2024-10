Ilgiorno.it - Alla Torre Velasca il coworking retrò: "Qui lavoreranno 233 persone. Il mercato tira, puntiamo al sold out"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lo stile degli uffici unirà "vintage" e moderno richiamando, nel rispetto delle indicazioni della soprintendenza, gli anni in cui fu costruita la, grattacielo simbolo di Milano edificato su progetto dello Studio BBPR tra il 1956 e il 1958, in un’area del centro storico distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il settimo, l’ottavo e il nono piano della- tra i pochi esempi italiani di architettura post-razionalista brutalista - ospiteranno il nuovo spazio milanese di International Workplace Group (Iwg), colosso internazionale dei, che qui si insedierà con il brand Signature. È prevista per marzo-aprile 2025 l’apertura dello spazio di 2.200 mq, con 54 uffici e postazioni di lavoro per 233