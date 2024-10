Accoltellamento del "rivale" in amore. Il 31enne conferma la versione e resta ai domiciliari (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE – resta ai domiciliari con l'accusa di lesioni aggravate dall'utilizzo dell'arma da taglio, dopo aver ammesso le responsabilità per come le aveva già rappresentate al momento dell’arresto. E confermato la dinamica dell’Accoltellamento nei confronti dell'uomo ritenuto un "rivale" in amore Lecceprima.it - Accoltellamento del "rivale" in amore. Il 31enne conferma la versione e resta ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE –aicon l'accusa di lesioni aggravate dall'utilizzo dell'arma da taglio, dopo aver ammesso le responsabilità per come le aveva già rappresentate al momento dell’arresto. Eto la dinamica dell’nei confronti dell'uomo ritenuto un "" in

