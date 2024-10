Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo perso tutto, vogliamo i ristori"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alcuni avevano le lacrime agli occhi. "Ho, abito da mia figlia che mi ospita da un mese ormai. Che devo fare?", ha detto un numanese. "Questa per me è la seconda volta. Abito vicino al ponte del Cargopier di Osimo Stazione. Era il 1996 quando mi arrivarono 30 centimetri di fango in casa. E’ successo di nuovo, non ce la faccio più", ha raccontato un’osimana. L’imprenditore Sante Cantori della ditta Cantori a Camerano ha contato 600mila euro di danni e il blocco dei lavori per una settimana. "Ho gettato via la macchina, a casa si è salvata mezza cucina, riesco a malapena a farmi da mangiare", ha aggiunto una donna residente all’Aspio proprio dove il torrente è esondato. La paura più grande, oggi, è che alle prossime piogge intense possano verificarsi altri eventi alluvionali gravi come quello del 18 e 19 settembre.