A Milano i ragazzi disabili partecipano ai “rave” sulle note della techno i fondatori | “L’integrazione sociale è tutto”

A Milano, i giovani con disturbo del neurosviluppo hanno l'opportunità di partecipare ai "rave" in totale sicurezza. Progetto Unisono è stato avviato da tre volontari dell'organizzazione non lucrativa Walter Vinci: "Il nostro obiettivo è sensibilizzare. Vogliamo che tutti vivano la bellezza della musica".

