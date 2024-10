Donnapop.it - X Factor, Paola Iezzi: finalmente un’adulta che si prende le proprie responsabilità e difende i giovani

(Di venerdì 11 ottobre 2024), a X, sta conquistando tutto il pubblico: preparata, competente, educatissima e sempre capace di disinnescare ogni tipo di situazione sgradevole, in cui la maleducazione e l’aggressività prendono il sopravvento. Lei non è a proprio agio quando il clima si fa teso e tende sempre a non alzare i toni. E infatti, grazie alla sua presenza e a quella degli alti giudici del talent, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro, Xè tornato a essere un programma godibile e leggero, nell’accezione più nobile del termine., dicevamo, è un’artista preparatissima, con trent’anni di esperienza alle spalle e una vasta cultura musicale. Forse, per il solito e vecchio pregiudizio che accompagna il pop, specie se è fatto dalle donne, serpeggiava l’idea chenon fosse adatta al ruolo di giudice e che, quindi, non fosse competente.