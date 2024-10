Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman condivide aggiornamenti dopo l’uragano Milton e sul suo infortunio

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha recentemente aggiornato i suoi followeruna situazione spaventosa nella sua casa in Florida. The Monster Among Men, è tornato a casa per valutare i danni causati dal. Dai suoi post sui social media, sembra cheviva attualmente a Winter Springs, a circa 30 minuti di auto da Orlando.è arrivato in Florida meno di due settimanela devastazione causata dalHelene.ha attraversato la Florida, spostandosi da Sarasota a Tampa, per poi dirigersi verso Orlando e infine nell’Oceano Atlantico. In un post sul suo account ufficiale Instagram,ha rivelato che lui e il suo cane Bella sono al sicuro dalaver lasciato l’abitazione. Sono tornati a casa un giornoil passaggio delper verificare i danni subiti.