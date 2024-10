Ilfattoquotidiano.it - “Vuoi vedere il mio conto banca?”: Roberto Mancini furioso, in sala stampa cala il gelo. Le scuse della Federcalcio dell’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

Come ti rispondo alle critiche, esegue. L'Arabia perde 0-2 contro il Giappone – nel match valido per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali di calcio – e vede allontanarsi, almeno per ora, le prime posizioni del gironi. Deluse le aspettative dei tifosi che si aspettavano certamente di meglio. Una prestazione che non ha convinto nemmeno i giornalisti in conferenza. Farsi scivolare addosso le contestazioni? L'ex ct nazionale italiana non ci sta. "Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in campo" osserva un giornalista nel post-partita, risponde: "il mio in?".