Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 11:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)DELL’11 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ORA LE CONSOLARI SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA IL BIVIO PER FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO NEI PRESSI DI MONTEROTONDO, VERSO RIETI INFINE, LE NOTIZIE DALLA CAPITALE MATTINA UN CORTEO PARTITO DA PIAZZALE UGO LA MALFA STA ATTRAVERSANDO LE STRADE DEL CENTRO TRA QUELLE INTERESSATE ANCHE VIA DELLE TERME DECIANE, VIA MARMORATA E VIALE DI TRASTEVERE ARRIVO PREVISTO PER LE 14.