Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Christian Pulisic chiamato agli straordinari? Ecco perché

(Di venerdì 11 ottobre 2024)non si ferma mai: l’esterno statunitense sarà schierato titolare da Paulo Fonseca anche il? Le ultime: l’insostituibile. Paulo Fonseca dovrebbe schierare dal primo minuto il calciatore statunitense anche nella prossima partita di campionato. Giornata in cui ilaffronterà in casa l’. Un incontro a cui il numero 11 rossonero arriverà senza essersi mai fermato. Il giocatore dovrebbe giocare due partite con la propria nazionale durante la sosta in corso nel mese di ottobre. L’ultima delle quali in programma nella notte italiana tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. Ciò significa che l’esterno americano non riprenderà a allenarsi con i colori rossoneri prima del giorno seguente, ovvero giovedì.preoccupa Paulo Fonseca.