Ventitrè teste spaccate nel distretto pratese del pronto moda | qui il caporalato è violentissimo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Due operai della DS aggrediti, otto della Gruccia Creation, tre della Texprint e cinque della Dreamland, sei della ACCA e quattro della Confezioni Lin Weidong: 23neldelnegli ultimi anni. Tutte nella stessa provincia, quella di Prato, la sesta del sistemaitaliano, concentrato per il 25% in Toscana, dove Firenze e Prato registrano insieme 2 miliardi e 800 milioni di import, 11 miliardi e 500 milioni di export. Solo a Prato operano 4878 microimprese di confezioni, al 90% a gestione cinese, ma fornitrici di grandi marchi italiani e internazionali. Una galassia che da più di trent’anni si regge sull’ipersfruttamento del lavoro. Un far west fatto di migliaia di aziende con un ciclo di vita breve programmato, che eludono sistematicamente e scientemente i controlli operando al di fuori della legge.