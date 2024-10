«Var tifoso del Luton». Il Nottingham Forest multato di circa 800.000 euro dalla Federcalcio inglese (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Football Association ha presentato un conto salatissimo al Nottingham Forest, che ad aprile scorso si era scatenato contro il Var sui social dopo la sconfitta con l’Everton. Il club aveva accusato l’arbitro Stuart Attwell di essere un tifoso del Luton (che era in lotta per non retrocedere con il Notthinghamù9 e quindi di essere stato di parte nell’arbitrare la partita. Ora la Federcalcio inglese ha stabilito che il Nottingham Forest dovrà pagare una multa di 750.000 sterline (circa 896.000 euro). Il Guardian scrive che il club non è contento della decisione: “Il Nottingham Forest ha criticato la Football Association dopo essere stato multato di 750.000 sterline per il suo post sui social media della scorsa stagione riguardante Stuart Attwell del Var, e ha affermato che farà ricorso. Ilnapolista.it - «Var tifoso del Luton». Il Nottingham Forest multato di circa 800.000 euro dalla Federcalcio inglese Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Football Association ha presentato un conto salatissimo al, che ad aprile scorso si era scatenato contro il Var sui social dopo la sconfitta con l’Everton. Il club aveva accusato l’arbitro Stuart Attwell di essere undel(che era in lotta per non retrocedere con il Notthinghamù9 e quindi di essere stato di parte nell’arbitrare la partita. Ora laha stabilito che ildovrà pagare una multa di 750.000 sterline (896.000). Il Guardian scrive che il club non è contento della decisione: “Ilha criticato la Football Association dopo essere statodi 750.000 sterline per il suo post sui social media della scorsa stagione riguardante Stuart Attwell del Var, e ha affermato che farà ricorso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nottingham Forest : quasi 900mila euro di multa per critica al Var - 000 sterline) per aver criticato l’operato del Var sul proprio account X nel corso della partita contro l’Everton, andata in scena lo scorso aprile. “Estremamente deluso“, il Forest ha ritenuto la multa “totalmente sproporzionata” e ha annunciato ricorso in appello, si legge in un comunicato del club. (Sportface.it)

Il Nottingham Forest multato per i commenti del VAR - . 000 di sterline’. — Foresta di Nottingham (@NFFC) 21 aprile 2024 Le richieste di rigori dopo la sfida di Ashley Young su Gio Reyna, la sua palla di mano e poi un tentativo di contrasto su Callum Hudson-Odoi sono state tutte respinte da Anthony Taylor in campo, con l’assistente arbitro del video Attwell che non è intervenuto. (Justcalcio.com)

Premier League : Chelsea e Nottingham Forest incriminati dopo la rissa a bordo campo - Il Chelsea e il Nottingham Forest sono stati messi sotto accusa dopo la rissa a bordo campo. In pochi secondi diversi giocatori si sono aggiunti allo scontro, con la partecipazione delle panchine. La Football Association ha deciso di incriminare i due club dopo lo scontro, avvenuto nel corso della partita di Premier League, poi terminata per 1-1. (Sportface.it)