Ilgiorno.it - Valsolda, precipita da un sentiero: morto escursionista

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Como, 11 ottobre 2024 – Tragedia in montagna nel Comasco. Undi 73 anni èdopo essereto da unsulle alture sopra la frazione Santa Margherita e sopra il lago Ceresio, in. L’allarme è scattato verso mezzogiorno e subito sul posto sono arrivati un mezzo dell’elisoccorso e una squadra del soccorso alpino di Lecco, oltre a una squadra dei vigili del fuoco in appoggio.