Lanazione.it - Una valanga di reti. L’Uisp dà spettacolo

(Di venerdì 11 ottobre 2024)di gol nella seconda giornata del campionato Uisp di Prato di calcio a 11. Il torneo è sempre più seguito e raduna, ad ogni partita, tanti appassionati sulle tribune dei vari campi sportivi per seguire le squadre. Il Phoenix 2012 travolge con uno schiacciante 6-0 la Polisportiva Il Sogno. Francesco Acciaioli mette a segno una tripletta, Gradi invece fa due. Chiude il match dal punteggio tennistico il gol di Zurlo. Sei gol anche tra Sporting Prato City e Vergaio 2003, ma ad aggiudicarsi il match sono gli ospiti col punteggio finale di 5-1. Al gol della bandiera di Daloiso dello Sporting, rispondono ledi Grassi, Righi (doppietta per lui), Boccini e Romoli. Blitz esterno per il Real Chiesanuova, che batte 3-0 l’Avis Verag.