Tennis: Torneo Wuhan. Sabalenka e Gauff in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avanti anche Xinyu Wang che attende una fra Paolini e Zheng Wuhan (CINA) - Aryna Sabalenka e Coco Gauff si affronteranno in semifinale al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di

WTA Wuhan - Sabalenka in rimonta - Gauff senza problemi - fuori Pegula - Baptiste 6-1 6-1 Xin. Un quarto inaspettato con Ekaterina Alexandrova, che lascia le briciole ad Hailey Baptiste. B. Alexandrova b. Haddad Maia 6-3 6-2  . Wang b. J. Kasatkina 6-2 6-3 E. Putintseva 1-6 6-4 6-0 M. L’upset di giornata lo fa però Xinyu Wang: vittoria di lusso per la ventitreenne di Shenzen, che estromette dal torneo la numero 2 del seeding Jessica Pegula, con l’americana che paga ... (Oasport.it)

WTA Wuhan - Sabalenka - Gauff e Pegula avanti veloce - crollano Navarro e Krejcikova - Gauff b. V. Krejcikova 6-3 7-5 D. Navatto 6-4 3-6 6-3 L. Linette b. Potapova 6-2 2-0 RIT. Ma magari, a furia di allenarsi, conosce tutte le contromosse per tenerla a bada… per ora. Kudermetova 6-1 6-4 Xin. A. Sempre in casa Cina, ok Qinwen Zheng che ha la meglio su Jacqueline Cristian, ora un terzo turno da prendere con le molle con Leylah Fernandez. (Oasport.it)

Tennis : Torneo Wuhan. Avanzano Sabalenka e Gauff - WUHAN (CINA) - Aryna Sabalenka è approdata agli ottavi di finale del "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. 221. 715 dollari, che si sta disputando sui campi in . La bielorussa batte la ceca Siniakova, la statunitense piega la bulgara Tomova. (Ilgiornaleditalia.it)