Nerdpool.it - Sunderfolk è il nuovo titolo della casa fondata da Mike Morhaime

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dreamhaven, ladaa seguito del suo allontanamento da Blizzard, ha presentato ieri il primo progetto del suo studio Secret Door, intitolato:. Questogioco sarà disponibile il prossimo anno per PC e Playstation 5 e promette di regalare moltissime ore di divertimento grazie a una formula unica. Di seguito, il trailer di lancio:è un gioco di ruolo tattico in cooperativa creato con lo scopo di unire giocatori nuovi e veterani in una storia condivisa di tattica, sopravvivenza e trionfo.