Spreco di cibo: via alla presentazione del bilancio sociale, patto tra amministratori ed Emporio della solidarietà (Di venerdì 11 ottobre 2024) LECCE – Spreco e povertà nel Salento: lunedì prossimo, la presentazione del bilancio sociale dell’Emporio della solidarietà della Comunità Emmanuel. Si svolgerà infatti a Lecce, negli uffici della prefettura, l’evento che vedrà la partecipazione delle istituzioni pubbliche, religiose e delle Lecceprima.it - Spreco di cibo: via alla presentazione del bilancio sociale, patto tra amministratori ed Emporio della solidarietà Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) LECCE –e povertà nel Salento: lunedì prossimo, ladeldell’Comunità Emmanuel. Si svolgerà infatti a Lecce, negli ufficiprefettura, l’evento che vedrà la partecipazione delle istituzioni pubbliche, religiose e delle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentazione delle attività autunnali di “Im.patto – CibiAmoLuino” agli studenti dell’Agenzia Formativa - Nato a Luino nel 2023 con la denominazione “CibiAmoLuino”, il progetto ha lo scopo di co-progettare con le realtà del territorio azioni di sensibilizzazione e promozione sui temi del cibo, della salut ... (varesenews.it)

L’impegno di “Bcc Mediocrati” contro lo spreco e la povertà. Il presidente Paldino: “Supporteremo chi non ce la fa” - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ... (giornaledicalabria.it)

Croce Rossa, servizio civile agricolo opportunità per ragazzi - "Il servizio civile universale, sperimentale nell'ambito 'agricolo' e, per il terzo anno, in quello 'ambientale', è una grande opportunità per coniugare le aspettative dei giovani con i bisogni concre ... (ansa.it)