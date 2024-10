Soggetti "socialmente pericolosi": sorveglianza speciale per Matteo Ciaravino e Ferdinando Di Silvio "Prosciutto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due misure di sorveglianza speciale sono scattate a Latina a carico di altrettanti pregiudicati, volti e nomi molto noti negli ambienti criminali cittadini, considerati Soggetti pericolosi perché vivono abitualmente con proventi di reati.Uno dei due è Matteo Ciaravino, 35enne del capoluogo. I Latinatoday.it - Soggetti "socialmente pericolosi": sorveglianza speciale per Matteo Ciaravino e Ferdinando Di Silvio "Prosciutto" Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due misure disono scattate a Latina a carico di altrettanti pregiudicati, volti e nomi molto noti negli ambienti criminali cittadini, consideratiperché vivono abitualmente con proventi di reati.Uno dei due è, 35enne del capoluogo. I

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Per sei mesi stazione di Firenze e Cascine off limits ai soggetti pericolosi - FIRENZE – Il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, dopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza alla presenza del ministro dell’interno Piantedosi della scorsa settimana, ha adottato un provvedimento che dispone il divieto di stazionamento in alcune aree cittadine ai soggetti che si siano resi responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza ... (Corrieretoscano.it)