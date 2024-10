Sinner-Machac: orario e quando vedere la semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Shangai, 11 ottobre 2024 - Jannik Sinner va a caccia della prima finale al Masters 1000 di Shangai. Dopo aver conquistato l'11esima semifinale (su 14 tornei disputati) di questa super stagione grazie alla vittoria senza discussione ai danni del russo Daniil Medvedev, ko 6-1, 6-4, l'azzurro si appresta ad affrontare Tomas Machac, che nei quarti di finale ha superato a sorpresa Carlos Alcaraz. La tavola sembrava già apparecchiata per l'ennesimo duello fra l'altoatesino e lo spagnolo, che invece ha ceduto il passo all'avversario per 7-6, 7-5. Una sconfitta, quella del classe 2003, che di fatto regala a Sinner la certezza di chiudere l'anno al primo posto del ranking mondiale. Ma il nostro portacolori non vuole accontentarsi: nel mirino c'è il titolo di campione di Shangai. Sport.quotidiano.net - Sinner-Machac: orario e quando vedere la semifinale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Shangai, 11 ottobre 2024 - Jannikva a caccia della prima finale al Masters 1000 di Shangai. Dopo aver conquistato l'11esima(su 14 tornei disputati) di questa super stagione grazie alla vittoria senza discussione ai danni del russo Daniil Medvedev, ko 6-1, 6-4, l'azzurro si appresta ad affrontare Tomas, che nei quarti di finale ha superato a sorpresa Carlos Alcaraz. La tavola sembrava già apparecchiata per l'ennesimo duello fra l'altoatesino e lo spagnolo, che invece ha ceduto il passo all'avversario per 7-6, 7-5. Una sconfitta, quella del classe 2003, che di fatto regala ala certezza di chiudere l'anno al primo posto del ranking mondiale. Ma il nostro portacolori non vuole accontentarsi: nel mirino c'è il titolo di campione di Shangai.

