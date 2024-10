Siderno, la polizia ferma 30enne destinatario di un mandato di arresto internazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) A seguito di alert alloggiati, il 30 settembre scorso, personale delle volanti del commissariato di polizia di Siderno ha arrestato a Siderno nei pressi di corso della Repubblica, un uomo, albanese di 30 anni, ricercato su mandato del paese d’origine, intento ad allontanarsi dalla struttura Reggiotoday.it - Siderno, la polizia ferma 30enne destinatario di un mandato di arresto internazionale Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A seguito di alert alloggiati, il 30 settembre scorso, personale delle volanti del commissariato didiha arrestato anei pressi di corso della Repubblica, un uomo, albanese di 30 anni, ricercato sudel paese d’origine, intento ad allontanarsi dalla struttura

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricercato nel suo paese: 30enne albanese catturato a Siderno, stava per partire - Ricercato nel suo paese d’origine e per questo destinatario di un mandato internazionale per evasione, furto, frode e falsificazione di documenti, un 30enne albanese è stato rintracciato ed catturato ... (cn24tv.it)

Ricercato individuato e arrestato in Calabria - L’arresto è stato convalidato dalla Corte d’Appello che ha contestualmente applicato la custodia cautelare in carcere ... (zoom24.it)

Reggio Calabria, arrestato uomo di 30 anni destinatario di mandato di arresto - L’arresto è stato convalidato in data 2.10.2024 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha contestualmente applicato la custodia cautelare in carcere al fine di consentire alle autorità Albanesi ... (strettoweb.com)