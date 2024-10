Si rovescia il caffè bollente addosso: bimbo di 1 anno al Grandi Ustionati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mattinata di grande apprensione, venerdì 11 ottobre, in un'abitazione di Chiarano dove un bambino di appena 1 anno si è rovesciato addosso inavvertitamente una tazzina di caffè bollente rimanendo scottato in più parti del corpo.Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'incidente Trevisotoday.it - Si rovescia il caffè bollente addosso: bimbo di 1 anno al Grandi Ustionati Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mattinata di grande apprensione, venerdì 11 ottobre, in un'abitazione di Chiarano dove un bambino di appena 1si ètoinavvertitamente una tazzina dirimanendo scottato in più parti del corpo.Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'incidente

