Scompare dal casertano, la Polizia lo ritrova a piedi sulla tangenziale di Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Scompare da Orta di Atella, la Polizia lo ritrova sulla tangenziale di Napoli. Protagonista un uomo di 70 anni che, mercoledì pomeriggio, si era allontanato dalla sua abitazione. Come riporta NapoliToday, gli agenti della Stradale di Fuorigrotta, nel transitare sulla tangenziale di Napoli, in Casertanews.it - Scompare dal casertano, la Polizia lo ritrova a piedi sulla tangenziale di Napoli Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)da Orta di Atella, lalodi. Protagonista un uomo di 70 anni che, mercoledì pomeriggio, si era allontanato dalla sua abitazione. Come riportaToday, gli agenti della Stradale di Fuorigrotta, nel transitaredi, in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si allontana da casa e scompare : anziano ritrovato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli - Salvataggio di un anziano scomparso: La Polizia di Stato Ritrova un 70enne disorientato sulla Tangenziale di Napoli Nel pomeriggio di mercoledì, personale della Polizia di Stato ha soccorso un uomo di 70 anni che, nella stessa mattinata, si era allontanato dalla sua abitazione di Orta di Atella (Ce) facendo perdere le proprie tracce. (Puntomagazine.it)

Turista scompare per due ore ma viene ritrovato dalla polizia : la storia - Il coniuge, un uomo di 75 anni affetto da una lieve forma di demenza senile, si era allontanato circa un’ora prima dalla struttura ricettiva in centro città senza farvi più ritorno. Gli agenti, dopo circa due ore, hanno notato in una via del centro città una persona visibilmente disorientata che coincideva con la descrizione avuta poco prima dalla donna. (Ilrestodelcarlino.it)

Si allontana dall'hotel e scompare : anziano turista ritrovato dalla Polizia - Affetto da demenza, si era smarrito e non riusciva più a ritrovare la strada per tornare al suo hotel. Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato di Ravenna, che questa mattina alle 10.20 ha ricevuto una chiamata da parte di una turista tedesca che segnalava la scomparsa del marito, un... (Ravennatoday.it)