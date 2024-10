Sammy Basso, migliaia di persone per dargli l’ultimo saluto: le toccanti parole degli amici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, venerdì 11 ottobre, si è tenuto il funerale di Sammy Basso, il biologo ventottenne colpito da progeria, scomparso a causa di un malore improvviso lo scorso sabato ad Asolo. In migliaia si sono riuniti per dare l’ultimo saluto al ragazzo, lasciandosi andare a toccanti parole. LE COMMOVENTI parole degli amici – Visto il numero di L'articolo Sammy Basso, migliaia di persone per dargli l’ultimo saluto: le toccanti parole degli amici Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, venerdì 11 ottobre, si è tenuto il funerale di, il biologo ventottenne colpito da progeria, scomparso a causa di un malore improvviso lo scorso sabato ad Asolo. Insi sono riuniti per dareal ragazzo, lasciandosi andare a. LE COMMOVENTI– Visto il numero di L'articolodiper: le

La lettera-testamento di Sammy Basso - "non siate tristi - io ho vissuto felicemente" - "Ci siamo amati, sostenuti e arricchiti a vicenda", ha rievocato la mamma di Sammy, Laura Lucchin, nel suo saluto al termine del funerale, "il nostro è stato un percorso faticoso che ha costretto ad andare all'essenziale, a non sprecare neppure un sorso della vita". La morte invece ci fa sapere che non c'è sempre un domani. (Agi.it)

Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta - Il feretro di legno bianco ricoperto da un cuscino di girasoli. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia ai funerali di Sammy Basso nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Sicuramente molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia, non ascoltate. (Lapresse.it)

L'ultimo commovente addio a Sammy Basso. Migliaia i presenti tra colori e palloncini - Migliaia le persone accorse a Tezze sul Brenta (Vicenza) per salutare Sammy Basso, il ragazzo 28enne affetto da una rarissima malattia scomparso qualche giorno fa. (Ilgiornale.it)