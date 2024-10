Ryanair rivoluziona il check-in: solo online e senza banchi negli aeroporti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2025, Ryanair, la più grande compagnia aerea low-cost europea, introdurrà una rivoluzione nelle procedure di check-in e imbarco. A partire da maggio 2025, sarà possibile effettuare il check-in esclusivamente online, tramite il sito o l’app della compagnia, e stampare la carta d’imbarco non sarà più necessario. Questo cambiamento mira a eliminare completamente i banchi del check-in negli aeroporti, portando significative novità per i passeggeri abituati a gestire il check-in all’ultimo minuto direttamente al terminal. Ryanair, la nuova strategia Ryanair ha annunciato che il cambiamento rappresenta un passo verso una maggiore digitalizzazione e snellimento dei processi aeroportuali. Velvetmag.it - Ryanair rivoluziona il check-in: solo online e senza banchi negli aeroporti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2025,, la più grande compagnia aerea low-cost europea, introdurrà una rivoluzione nelle procedure di-in e imbarco. A partire da maggio 2025, sarà possibile effettuare il-in esclusivamente, tramite il sito o l’app della compagnia, e stampare la carta d’imbarco non sarà più necessario. Questo cambiamento mira a eliminare completamente idel-in, portando significative novità per i passeggeri abituati a gestire il-in all’ultimo minuto direttamente al terminal., la nuova strategiaha annunciato che il cambiamento rappresenta un passo verso una maggiore digitalizzazione e snellimento dei processi aeroportuali.

Ryanair verso l’addio ai banchi check-in in aeroporto - posti di lavoro a rischio - La low cost, infatti, si appoggia a società di handling e al loro personale che, di fatto, con la decisione della compagnia di non ricorrere al servizio dovranno trovare un’altra sistemazione. In realtà funziona tutto così bene sul telefonino”. A riferirlo è stato l’amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O’Leary, che ha fissato l’obiettivo: entro maggio 2025 tutto sarà fatto ... (Quifinanza.it)

Addio alla carta d’imbarco. Nel 2025 il check-in per i voli Ryanair sarà solo tramite app - Lo ha detto l’ad di Ryanair, spiegando che già oggi il 60% dei passeggeri usa l’app. Nella primavera del 2025 si toccherà il 100% eliminando anche la tassa di 55 euro per chi stampa la carta in aeroporto... Leggi tutto . (Dday.it)