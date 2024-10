Roma, maxi rissa a Cinecittà con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia. Scontri tra bande rivali, assaltato un negozio (Di venerdì 11 ottobre 2024) maxi rissa tra sudamericani e bengalesi ieri sera a Cinecittà sfociata in un assalto armato con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far Ilmattino.it - Roma, maxi rissa a Cinecittà con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia. Scontri tra bande rivali, assaltato un negozio Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)tra sudamericani e bengalesi ieri sera asfociata in un assalto armato condial minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far

