Regioni d’Europa | le strade chiuse per i mercatini internazionali in centro a Latina

E' in programma nel fine settimana dall'11 al 13 ottobre in centro a Latina "Regioni d'Europa – Mercati internazionali", che fa di nuovo tappa nel capoluogo pontino. Saranno tre giorni interamente dedicati all'artigianato di qualità e all'originale cibo di strada internazionale di qualità.

