Ragazzo scomparso in Brianza, ricerche in corso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si cerca un giovane scomparso nella Brianza Lecchese. Dalla tarda serata di ieri, giovedì 10 ottobre, si è infatti allontanato dalla sua abitazione di Monticello Brianza, Luca Z., 16 anni di età, altezza 1 metro e 78 cm, peso 65 chili. La notizia è stata resa dalla prefettura di Lecco

