Quartieri in Festa, al Montanara si conclude l'edizione 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si conclude domenica 13 ottobre con la Festa del Quartiere Montanara la rassegna Quartieri in Festa 2024, l'iniziativa promossa dal Comune di Parma, in collaborazione con Ascom Confcommercio Parma, Confesercenti Parma, Acer Parma, Chiesi Farmaceutici e organizzata da Edicta scrl.

La Galcianese fa festa. E si allea col Parma - . Infine c’è la scuola calcio che sta facendo registrare numeri importanti anche grazie alla spinta dell’affiliazione con il Parma Academy. Con due vittorie in tre partite, la prima squadra composta da Claudio Santacroce, Ermanno Varosi, Mattia Calamai, Lorenzo Cirri, Edoardo Dell’Omo, Edoardo Nastri, Kledis Osmani, Giulio Sanesi, Niccolò Braccini, Alessandro Cappelli, Niccolò De Felice, ... (Lanazione.it)

“Quartieri in festa 2024” Cresce la rassegna del Comune di Parma - “Quartieri in festa 2024”: cresce la rassegna del Comune di Parma, giunta alla seconda edizione con dieci date tra cene e feste. Ospite d’eccezione il direttore del Festivalfilosofia Daniele Francesconi il 6 ottobre. Torna il trenino “culturale” per riscoprire il San Leonardo. Coinvolte oltre... (Parmatoday.it)

Parma - un caso di dengue : al via la disinfestazione. Sintomi e come si trasmette - E’ in corso la disinfestazione dell’area: le operazioni – a cura della ditta Rentokil Initial – sono cominciate alle 6 di mattina di oggi e proseguiranno per tre giorni consecutivi. Parma, 2 settembre 2024 – La dengue arriva a Parma: un caso è stato registrato dall’Ausl, che ne ha dato informazione al Comune. (Ilrestodelcarlino.it)