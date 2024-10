Progressione di area DSGA facenti funzione, ecco le graduatorie utili per le assunzioni. AGGIORNATO con Campania (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pubblicate le graduatorie della procedura valutativa di Progressione di area per i DSGA facenti funzione. Gli aspiranti hanno potuto presentare domanda entro il 29 luglio. Le assunzioni in ruolo del personale inserito nelle graduatorie di merito e rientrante nei contingenti delle immissioni in ruolo è stato assunto dal 1° settembre 2024. L'articolo Progressione di area DSGA facenti funzione, ecco le graduatorie utili per le assunzioni. AGGIORNATO con Campania . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pubblicate ledella procedura valutativa didiper i. Gli aspiranti hanno potuto presentare domanda entro il 29 luglio. Lein ruolo del personale inserito nelledi merito e rientrante nei contingenti delle immissioni in ruolo è stato assunto dal 1° settembre 2024. L'articolodileper lecon

