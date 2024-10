Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 7506 dollari

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 75,06 dollari (Di venerdì 11 ottobre 2024) IL Prezzo del petrolio è in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 75,06 dollari con un calo dello 1,04% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 78,51 dollari con una riduzione dell'1,12%. Quotidiano.net - Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 75,06 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) ILdelè inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 75,06con undello 1,04% mentre il Brent con consegna a dicembre èa 78,51con una riduzione dell'1,12%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il greggio risale a 73 dollari e azzera calo legato a scorte Usa - Risale sopra la soglia dei 73 dollari al barile il greggio Wti, recuperando il calo segnato nel pomeriggio dopo l'inatteso aumento di 5,81 milioni di barili delle scorte settimanali Usa. In serata le quotazioni del West Texas Intermediate segnano un calo dello 0,56% a 73,15 dollari al barile e quelle del Brent del Mare del Nord dello 0,82% a 76,55 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio gira in calo - il wti scende a 73 dollari - Il prezzo del petrolio inverte la rotta e gira in calo. Il wti cede lo 0,5% a 73,2 dollari mentre il brent perde lo 0,45% a 76,8 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73 - 53 dollari - Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53 dollari al barile. (Quotidiano.net)