Ilrestodelcarlino.it - Ostellato, debutto casalingo: "In serie C per confermarci"

(Di venerdì 11 ottobre 2024)stasera perAmbiente Volley nel campionato regionale diC contro G.Chemical Bellaria. Unica formazione a rappresentare la provincia ferrarese in categoria quella guidata da coach Giovanni Piva, che torna adopo sette anni per allenare la prima squadra. "Lo scorso anno l’si è piazzato in ottava posizione a pari merito con la formazione di Budrio, riuscendo a centrare l’obiettivo – racconta il direttore tecnico Giuseppe Piparo –, questo campionato ci vedrà per la prima volta in un girone quasi tutto romagnolo con quattordici formazioni. La nostra è una squadra con cinque ragazze nuove ed avrà bisogno di un rodaggio un po più lungo per permettere l’amalgama necessaria – continua Piparo –.